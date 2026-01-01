Teurer Junggesellenabschied: Das große Geschäft mit dem letzten Tag in Freiheit
Bauchladen, Stretch-Limousine und vor allem: viel Alkohol. So kennt man den typischen Junggesellenabschied. Doch es geht auch ausgefallener. Den „letzten Tag in Freiheit“ lassen sich viele einiges kosten. Eine Focus TV Reportage über das große Geschäft rund um den Junggesellenabschied. Das Geschäft mit dem Junggesellenabschied boomt. In ganz Deutschland organisieren inzwischen professionelle Agenturen den „JGA“ und nehmen den bisher dafür zuständigen Trauzeugen die Arbeit ab. Statt dem braven Polterabend von damals sind die Junggesellenabschiede heute ausgeklügelte Events, mit Auslandsreisen, Strippern und Showeinlagen. Doch kann das die hohen Erwartungen wirklich erfüllen?
