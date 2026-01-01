The 12th Man - Kampf ums Überleben
The 12th Man - Kampf ums Überleben
Norwegen, 1943. Ein Mann gegen das Unvorstellbare. Zwölf Widerstandskämpfer werden von den Nazis gefasst – nur einer entkommt: Jan Baalsrud. Verwundet, ohne Ausrüstung und gejagt von der deutschen Wehrmacht, beginnt für ihn ein brutaler Überlebenskampf durch die eisige Wildnis Nordnorwegens. Jeder Schritt könnte sein letzter sein, jede Begegnung birgt Gefahr – und Hoffnung. Während der gnadenlose SS-Offizier Kurt Stage ihm dicht auf den Fersen ist, wird Jan zum Symbol für Mut, Widerstand und menschliche Willenskraft. Getragen von der Hilfe einfacher Menschen trotzt er Kälte, Hunger und Schmerz.
