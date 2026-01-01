The American Dream - Schwarzbarschangeln der Extraklasse
The American Dream - Schwarzbarschangeln der Extraklasse
Unser Anglerstützpunkt für die nächste Woche, die Cabin, liegt am Cranberry Lake. Ein kleiner See in der Mitte von Michigan, der einen sehr guten Schwarzbarsch-Bestand aufweist. Bereits am ersten Angeltag ging es voll zur Sache. Die Bass waren richtig gierig und mit vier Anglern auf dem Bassboat gab es natürlich jede Menge geile Bisse, tolle Fische und nonstop Action. Gute Laune ist vorprogrammiert und gemeinsames Angeln und Erleben ist immer das Beste beim schönsten Hobby der Welt. Angeln verbindet und in den Vereinigten Staaten gehört es schon fast zum guten Ton. Wie einfach es sein kann, angeln zu gehen, machen uns die Amerikaner vor. Jahreslizenzen liegen für alle Fischarten und Gewässer in Michigan für Einwohner bei 26 Dollar, für Ausländer bei 76 Dollar. Kinder zahlen sogar nichts bzw. 1 Dollar. Für alle, denen das noch zu teuer ist oder die mit diesem Sport anfangen wollen, gibt es sogar zwei "Free Fishing Weekends" an denen jeder von Freitag bis Sonntag ohne Lizenz angeln darf. Die Lobby ist riesig, angeln ein Volkssport und ganz einfach auch für Kinder zugänglich. Es gehört für die Bewohner genauso zum Leben wie Fast Food.