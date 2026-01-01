The Angry Black Girl and Her Monster
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
The Angry Black Girl and Her Monster
Als ihr Bruder Chris (Edem Atsu-Swanzy) einer Schusswunde zum Opfer fällt, beschließt die Teenagerin Vicaria (Laya DeLeon Hayes), sich nicht mit dem schmerzhaften Verlust abzufinden. Stattdessen schmuggelt die smarte 17-Jährige den Leichnam in ihr geheimes „Forschungslabor“. Dort tüftelt Vicaria mit jeder Menge technisch-morbidem Sachverstand an der Wiederbelebung des eigenen Bruders. Als das Frankenstein-Experiment gelingt, hat die junge Wissenschaftlerin allerdings ein blutrünstiges Monster erschaffen... - Das Independent-Drama von Bomani J. Story wurde u.a. mit dem Jurypreis beim Calgary Underground Film Festival ausgezeichnet.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.