The Archer
The Archer
Lauren ist eine Musterschülerin und preisgekrönte Bogenschützin – bis eine Schlägerei ihr Leben auf den Kopf stellt. Statt einer fairen Strafe wird sie in ein abgelegenes Bootcamp für jugendliche Straftäter gesteckt. Doch hinter den hohen Zäunen herrscht ein brutales Regime: Die korrupten Leiter betreiben das Camp wie ein privates Gefängnis, in dem die Mädchen systematisch unterdrückt und ausgebeutet werden. Als Lauren die Wahrheit erkennt, trifft sie eine Entscheidung: Flucht oder Untergang. Gemeinsam mit der rebellischen Rebecca bricht sie aus – und wird zur Gejagten. In der Wildnis beginnt ein gnadenloser Überlebenskampf. Verfolgt von bewaffneten Wächtern, ohne Hilfe von außen, muss Lauren ihre Fähigkeiten einsetzen, um zu überleben. Jeder Pfeil, jede Bewegung kann über Leben und Tod entscheiden.