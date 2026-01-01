The Art of War 2 - Der Verrat
The Art of War 2 - Der Verrat
Der frühere UN‑Undercoveragent Neil Shaw hat sich aus dem Geheimdienst zurückgezogen und lebt im Verborgenen – bis der Mord an seinem Mentor ihn zurück ins Fadenkreuz einer gefährlichen Verschwörung reißt. Als er versucht, den Tod seines Kampfsportlehrers „Mother“ aufzuklären, stößt Shaw auf ein Netz aus politischen Intrigen, korrupten Senatoren, Erpressung und Auftragsmorden. Schon bald wird er selbst zum Sündenbock eines geplanten Attentats und muss untertauchen. Um seine Unschuld zu beweisen, bleibt ihm nur ein Ausweg: Er muss die Drahtzieher entlarven – bevor ein tödlicher Anschlagsplan Realität wird. Zwischen skrupellosen Politikern, mächtigen Rüstungslobbyisten und Geheimdienstmanipulationen kämpft Shaw gegen Verrat auf jeder Seite. Ein Action‑Thriller, der Verschwörung, Martial‑Arts‑Einsätze und politische Spannung dicht verwebt und seinen Helden an die Grenzen seiner Loyalität führt.