The Assent

Nach einer Reihe beunruhigender, übernatürlicher Ereignisse in seinem Haus erwächst in Witwer Joel Clarke (Robert Kazinsky) der Verdacht, dass sein kleiner Sohn besessen sein könnte. Bald darauf erhält Joel Besuch von Pater Lambert (Peter Jason), einem umstrittenen Exorzisten, dessen letzter Patient während der Behandlung starb. Nachdem sich zunehmend schreckliche Dinge ereignen, versucht der Priester den widerwilligen Vater zu einem Exorzismus zu bewegen, da die Seele des Jungen Mason (Caden Dragomer) andernfalls für immer dem Teufel anheimfalle...
