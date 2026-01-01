The Ballad of Lefty Brown
112 Min.Ab 16
112 Min.Ab 16
The Ballad of Lefty Brown
Lefty Brown (Bill Pullman) ist ein 63-jähriger Handlanger. Treu ergeben, veschroben und selten ernst genommen, ist er seit seiner Jugend die rechte Hand des legendären Cowboys Edward Johnson (Peter Fonda). Doch dann wurde Johnson zum Senator von Montana ernannt und vom Viehdieb Frank Baines (Joe Anderson) getötet. Von Schuldgefühlen geplagt, macht sich Lefty auf die Suche nach dem Mörder - und wenn es das Letzte ist, was er tut. Denn was ist ein Lefty Brown in einer Welt ohne Edward Johnson?
Genre:Western
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH