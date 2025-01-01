Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Beast Within - Es lebt in Dir

Bei einem Campingausflug in die Wälder werden sechs Medizinstudenten von einem seltsamen, menschenähnlichen Wesen attackiert und mit einem Virus infiziert. Einer nach dem anderen zeigt daraufhin Symptome einer mysteriösen Krankheit, die sie allmählich in tollwütige und blutrünstige Kreaturen verwandelt. Nun machen auch sie Jagd auf die letzten Verbliebenen ...

Genre:
Horror, Thriller
Produktion:
United States, 2017
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH