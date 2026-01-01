Vor TV
The Best of Me - Mein Weg zu dir
114 Min.Ab 12
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The Best of Me - Mein Weg zu dir
Michael Hoffman bringt Nicholas Sparks' Bestseller-Roman auf die Leinwand: Als Teenager versprechen sich Amanda und Dawson, bis ans Lebensende zusammenzubleiben. Doch die beiden verlieren sich aus den Augen und treffen sich erst 25 Jahre später auf der Beerdigung eines alten Freundes wieder. Dort erfahren sie, dass der Verstorbene ihnen in einem Abschiedsrief einige Aufgaben hinterlassen hat, die sie gemeinsam erledigen sollen ...
Genre:Romanze, Drama
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH