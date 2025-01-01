The Blackburn Asylum - Der Nächste bitte!
85 Min.Ab 18
Für fünf College-Freunde nimmt der Ausflug in die Wälder Alaskas ein jähes Ende, als ein Waldbrand ihr Vorankommen verhindert. Trotz Warnung der Einheimischen und aus der Not heraus beschließt das Quintett, sich einen Unterschlupf in der Blackburn-Mine zu suchen. Obwohl der Ort verlassen wirkt, verschwindet nach und nach ein Student nach dem anderen. Tief im Inneren scheint etwas Unheimliches zu lauern, das es auf Frischfleisch abgesehen hat.
