The Boy Behind the Door

Screamtime89 Min.Ab 16
Nachdem der 12-jährige Bobby (Lonnie Chavis) und sein bester Freund Kevin (Ezra Dewey) auf ihrem Schulweg entführt und in ein abgelegenes Haus verschleppt wurden, erwartet sie eine Nacht voller Angst und Terror. In der Hoffnung seinem Gefängnis entkommen zu können, schleicht Bobby durch die dunklen Hallen des Hauses, in ständiger Furcht vom Entführer bemerkt zu werden. Bobbie gelingt die Flucht, aber als er die Hilfeschreie seines Freundes hört, beschließt er, dass er Kevin nicht allein zurücklassen kann...

Genre:
Horror, Mystery, Thriller
Produktion:
US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH