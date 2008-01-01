The Burrowers – Das Böse unter der Erde
97 Min.Ab 16
The Burrowers – Das Böse unter der Erde
Coffey, ein irischstämmiger Einwanderer, steht kurz vor der Hochzeit mit seiner Verlobten. Doch kurz davor wird die Farm überfallen, in der seine Angebetete lebt. Die Männer werden ermordet und Frauen und Kinder entführt. Einige Rancher schließen sich zusammen und wollen die Täter finden, denn sie vermuten, dass Indianer dahinterstecken. Dann aber finden sie eine verwirrte junge Frau, die sie daran zweifeln lässt, auf der richtigen Fährte zu sein.
Genre:Horror, Thriller, Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2008 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.