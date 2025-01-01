Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Chaperone - Der etwas andere Aufpasser

104 Min.Ab 12
Planet Movies104 Min.Ab 12
Planet Movies
Ray Bradstone (WWE-Superstar "Triple H") war früher der beste Fluchtwagen-Fahrer der Stadt. Nach 5 Jahren Knast möchte er allerdings nur noch ein braver Bürger werden, an der Seite seiner Frau und seriner Teenie-Tochter Sally (Ariel Winter, "Modern Family"). Widerwillig willigt er einem letzten krummen Ding ein, bis sich eine Chance ergibt, bei Sallys Wandertag als „Aufpasser“ dabei zu sein.

Genre:
Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film