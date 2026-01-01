The Contractor - Doppeltes Spiel
James Dial (Wesley Snipes), Scharfschütze im Ruhestand, kann sein Versagen bei einem Anschlag auf den berüchtigtsten Terroristen der Welt nicht vergessen. Seine ehemaligen Arbeitgeber beauftragen ihn, den Job in London zu Ende zu bringen, wo der Terroristen Anführer festgenommen worden ist und nun unter Bewachung steht. Was eigentlich wie ein Routineauftrag aussieht, entwickelt sich zum Alptraum, als Dial untertauchen muss und von der englischen Polizei und ihrem Chefermittler Windsor (Charles Dance) erbarmungslos gejagt wird. Nachdem Dial auch noch der Mord an Windsor in die Schuhe geschoben werden soll, wird ihm klar, dass jemand ein doppeltes Spiel mit ihm treibt. Seine letzte Hoffnung ist ein 12-jähriges Mädchen, mit dem Dial sich auf seiner Suche nach dem Killer und der Wahrheit hinter dem Verrat widerwillig anfreundet...