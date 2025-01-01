Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Core - Der innere Kern

130 Min.Ab 12
Kabel Eins130 Min.Ab 12
Kabel Eins
The Core - Der innere Kern

Eine Reihe weltweiter Naturkatastrophen versetzt die Menschheit in Angst und Schrecken. Wissenschaftler finden heraus, dass das Magma im Erdkern nicht mehr richtig zirkuliert, wodurch sich das Magnetfeld der Erde nach und nach verflüchtigt. Dr. Josh Keyes soll gemeinsam mit einem Team aus "Terranauten" den Weltuntergang verhindern. Das Team begibt sich auf eine lebensgefährliche Mission, die direkt ins Innere des Planeten führt ...

Action, Science Fiction, Abenteuer, Thriller
GB, 2003
12
