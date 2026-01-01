The Cottage in the Dark Woods
86 Min.Ab 18
The Cottage in the Dark Woods
Es sollte eigentlich leicht verdientes Geld werden, als ein Pärchen, das mit Kriminalität bislang wenig am Hut hatte, an einem von Profis geplanten Bankraub teilnimmt. Doch die Aktion geht gründlich schief, man trennt sich und hofft auf ein Wiedersehen am geplanten Treffpunkt, einem weit abgelegenen, verlassenen Haus in der Einöde. Ein verhängnisvoller Fehler. Denn genau in dieser Gegend geht ein geistesgestörter Killer um, so dass die Räuber und ihre Geiseln trotz abgehängter Polizei noch lange nicht in Sicherheit sind. Schon bald wird das abgelegene Haus zum Schauplatz einer erbarmungslosen, tödlichen Treibjagd. Und sie selbst werden dabei zur gehetzten Beute…
Genre:Krimi, Horror, Mystery
