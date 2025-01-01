The Dating List
85 Min.Ab 0
Die ambitionierte Verlagsassistentin Abby erhält von ihrer Vorgesetzten Susan ein ungewöhnliches Angebot: Da diese zu beschäftigt ist, um im Dating-Kosmos den richtigen Mann zu finden, soll Abby diese Aufgabe für sie übernehmen und aus den zahlreichen Bewerbern diejenigen herausfiltern, die ihren hohen Ansprüchen gerecht werden. Und Abby scheint schon bald das perfekte Match für Susan gefunden zu haben. Doch dann kommt es zum Dilemma: Abby verliebt sich selbst in den Mann!
Genre:Romantische Komödie
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH