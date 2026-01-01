The Dead and the Damned 3: Ravaged
76 Min.Ab 18
76 Min.Ab 18
The Dead and the Damned 3: Ravaged
Es ist die Rückkehr in eine grausame Welt voller blutrünstiger Zombies: Lieutenant Colonel Sawyer und die Bewohner des letzten Überlebenden-Camps sehen sich immer schwereren Angriffen der Untoten ausgesetzt. Neben dem aussichtslosen Kampf gegen die Zombies gerät Sawyer zwischen die Fronten einer Gruppe Ex-Militärs und einer Gruppe überlebender Frauen. Diese sollen nach dem Willen der Militärs gegen ihren Willen für den Fortbestand der Menschheit benutzt werden. Ein brutaler Kampf zwischen zwei Fronten entbrennt.
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
18
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