The Devil's Double

Der irakische Soldat Latif Yahia steht unter Druck: Wegen seiner frappierenden Ähnlichkeit wird er gezwungen, das Double von Saddam Husseins Sohn Uday zu spielen. Widerwillig fügt sich Latif seinem Schicksal, da sonst die Ermordung seiner ganzen Familie droht. Nach und nach taucht er immer tiefer in die psychopathische Persönlichkeit seines Auftraggebers ein. Als Latif sich ausgerechnet in eine der zahllosen Affären Udays verliebt, bleibt ihm nur die Flucht ...
Genre:Action, Drama, Biografie, Thriller
Produktion:BE, 2011
