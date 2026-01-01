The Djinn - Sei vorsichtig, was du dir wünschst
78 Min.Ab 16
78 Min.Ab 16
The Djinn - Sei vorsichtig, was du dir wünschst
1989: Nach dem Selbstmord seiner Mutter Michelle (Tevy Poe) zieht Dylan (Ezra Dewey) zusammen mit seinem Vater Michael (Rob Brownstein) in ein anderes Haus. Dort stößt der stumme und unter Asthma leidende Junge auf ein uraltes Buch sowie einen Spiegel. In dem Buch findet Dylan die Anleitung zur Beschwörung eines Dschinns. Als er allein zuhause ist, ruft er das mythologische Wesen her, um sich seinen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Doch die Kreatur, die Dylan entfesselt hat, ist alles andere als ein guter Geist... - Nach „The Boy Behind the Door“ liefern David Charbonier und Justin Powell ein weiteres Horror-Glanzstück ab.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.