The Doorman - Tödlicher Empfang
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
The Doorman - Tödlicher Empfang
Nach einer schief gelaufenen Mission in Bukarest quittiert die Elitesoldatin Alexandra „Ali“ Gorski (Ruby Rose) ihren Militärdienst und kehrt nach New York zurück. Dort übernimmt sie einen Job als Pförtnerin im Luxushotel und Apartmentkomplex „The Carrington“. Der Ärger lässt nicht lange auf sich warten, als plötzlich eine Gangsterbande auftaucht. Die Kriminellen um Victor Dubois (Jean Reno) haben es auf wertvolle Gemälde abgesehen, die an einem unbekannten Ort im Gebäude versteckt sind! Als die Kunsträuber in der Wohnung 10 C schließlich auch Alis Schwager und dessen Kinder bedrohen, schaltet die Ex-Soldatin in den Kampfmodus, um ihre Familie zu beschützen. - Regie führte Ryuhei Kitamura.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.