The Dragonphoenix Chronicles
132 Min.Ab 16
132 Min.Ab 16
The Dragonphoenix Chronicles
Der Krieger Dragar muss als Sklave an brutalen Kämpfen teilnehmen, die der Unterhaltung der Adeligen dienen. Dabei sehnt er sich nach seiner Familie, die im hohen Norden lebt. Schließlich gelingt es ihm, die verwöhnte Tochter eines Generals als Geisel zu nehmen und aus der grausamen Gefangenschaft zu flüchten. Gemeinsam mit ihr macht er sich auf den Heimweg. Doch der Weg ist lang und überall lauern neue Gefahren.
Genre:Action, Fantasie
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH