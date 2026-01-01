The Electric Horseman
116 Min.Ab 12
116 Min.Ab 12
The Electric Horseman
Der ehemalige Rodeo-Champion Sonny Steele verdient sein Geld als Werbe-Ikone für Frühstückszerealien. Vor einem Promo-Auftritt, bei dem er das Pferd Rising Star reiten soll, bemerkt er, dass dieses mit Medikamenten vollgepumpt und verletzt ist. Sonny beschließt, Rising Star zu entführen, um ihn in die Freiheit zu entlassen. Die Reporterin Hallie Martin begleitet ihn dabei. Auf der Flucht vor der Polizei entdecken die beiden ihre Zuneigung füreinander.
Genre:Western, Comedy
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1979 Columbia Pictures Industries, Inc./Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.