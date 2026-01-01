The Escape Artist (1)
58 Min.Ab 16
58 Min.Ab 16
The Escape Artist (1)
Der Anwalt Will Burton, genannt "Escape Artist", schafft es immer wieder, seine Klienten trickreich aus dem Gerichtssaal zu manövrieren - zum Missfallen der Staatsanwältin Maggie Gardner. Sein Nimbus des Unbesiegbaren gerät allerdings ins Wanken, als er Liam Foyle verteidigt, der eines grausamen Mordes angeklagt ist. Trotz aufkeimender Zweifel an Foyles Unschuld gelingt es Burton, ihn freizuboxen - doch der Freispruch hat ungeahnte Konsequenzen ...
Genre:Drama, Recht, Mini-Serie
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH