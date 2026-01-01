The Escape Artist (3)
58 Min.Ab 16
58 Min.Ab 16
The Escape Artist (3)
Liam Foyle ist wieder auf freiem Fuß. Für Will Burton, der stets an das Gesetz glaubte, ist dies ein unerträglicher Zustand. Er plant akribisch Rache, um den Mörder seiner Frau Kate zu richten. Sein Plan ist ebenso ausgeklügelt wie perfide, um die Tat als perfektes Verbrechen zu tarnen. Doch wird er damit durchkommen?
Genre:Drama, Recht, Mini-Serie
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH