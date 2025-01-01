The Fallen Ones
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
The Fallen Ones
Der Archäologe Matt Fletcher wird zu einer Grabungsstätte gerufen. Eigentlich soll an dieser Stelle ein Hotel entstehen. Er und seine Kollegen finden einen mumifizierten Körper. Fletcher macht sich sofort an die genaueren Untersuchungen. Ohne es zunächst zu ahnen, erweckt er einen alten Fluch zu neuem Leben. Die riesige Mumie macht sofort Jagd auf die Menschen und bedroht nicht nur die Mitarbeiter der Baustelle.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Moviesphere