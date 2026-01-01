The Farewell
97 Min.Ab 12
97 Min.Ab 12
The Farewell
Emotionales Meisterwerk von Regisseurin Lulu Wang mit autobiografischen Zügen: Als sie erfährt, dass ihre Großmutter todkrank ist, bricht für Billi eine Welt zusammen. Um Nai Nai ein letztes Mal zu sehen, reist die ganze Familie nach China. Nur Billi soll in New York bleiben. Ihre Eltern befürchten, dass sie das Geheimnis von Nai Nais Diagnose ausplaudern würde. Die alte Dame weiß nämlich nicht, dass sie bald sterben muss - und das soll laut ihrer Verwandtschaft auch so bleiben.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCM Film Distribution GmbH