The FBI Files - Amerikas verkleideter Bankräuber | True Crime Doku
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
The FBI Files - Amerikas verkleideter Bankräuber | True Crime Doku
Maskierte Banditen führen mitten am Tag eine Serie von Banküberfallen durch. Ohne jegliche Beweise müssen die FBI-Agenten in der vierjährigen Fahndung nach dem sogenannten "Hollywood"-Bankräuber in Seattle, Washington, alle Register ziehen, um ihm auf die Schliche zu kommen. Die FBI-Dateien sind eine amerikanische Dokudrama über die Hintergründe des Kriminallabors des Federal Bureau of Investigation. Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71