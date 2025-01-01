The FBI Files - Das Miami Shootout | True Crime Doku
Eine Reihe brutaler Banküberfälle und Morde löste eine erschöpfende achtmonatige Untersuchung durch das FBI aus. Was darauf folgt, ist als "das FBI-Miami-Shootout" von 1986 bekannt. Eine der blutigsten Schießereien in der Geschichte des FBI. Achtung: "The FBI Files" behandeln wahre Kriminalfälle. Deshalb ist Vorsicht bei der Betrachtung geboten. Die Handlungen und Ereignisse in der Serie können für einige Zuschauer:innen verstörend sein. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
