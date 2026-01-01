The FBI Files - Der Cop Killer | True Crime Doku
The FBI Files - Der Cop Killer | True Crime Doku
In Washington, D.C., werden zwei Polizei Beamte angeschossen und einer ermordet. Sie sitzen in ihren Streifenwagen, als sich ein Mann an sie heranschleicht und das Feuer eröffnet. Die Ermordung des Polizeibeamten John Novabilski vom Prince George's County Police Department und des FBI-Spezialagenten William H. Christian Jr. im Jahr 1995 zwingt das FBI dazu, bei der Ergreifung des Polizistenmörders zu helfen, wobei es zu einer Konfrontation kommt, die zu einem heftigen Schusswechsel führt. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!