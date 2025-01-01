The FBI Files - Der Jäger | True Crime Doku
Robert Hansens Umgang mit Frauen war zeitlebens von Aggressivität geprägt. Als er nach Anchorage zog, nahm seine Dunkelheit eine noch düsterere Wendung. Hier entwickelte er sich zu einem Serienvergewaltiger und -mörder, der seine Opfer in der unberührten Wildnis Alaskas quälte und regelrecht jagte. Interessanterweise schien sein öffentliches Auftreten und seine Tätigkeit in einer Bäckerei, die von zahlreichen Polizeibeamten frequentiert wurde, ihn als äußerst unwahrscheinlichen Verdächtigen erscheinen zu lassen. Dies änderte sich jedoch erst, als das FBI ein Verhaltensprofil erstellte.. Die FBI Files Folge handelt von der Ergreifung des alaskischen Serienmörders Robert Hansen. Löse den Fall gemeinsam mit den besten Strafverfolgern und Forensikern des FBIs. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!