The FBI Files - Der Jäger | True Crime Doku | Real Crime Deutschland
The FBI Files - Der Jäger | True Crime Doku | Real Crime Deutschland
In den Straßen von Tucson, Arizona, verschwindet ein achtjähriges Mädchen spurlos, während sie in ihrer Nachbarschaft spielt. Die Polizei hat schnell einen Verdächtigen im Visier: Ein Landstreicher, der auf Bewährung für Kindesentführung frei ist. Doch er bleibt unauffindbar, und die Zeit tickt unaufhaltsam weiter. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminalitätslabors des Federal Bureau of Investigation wirft. Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!