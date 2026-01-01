The FBI Files - Der mordende Cowboy | True Crime Doku
Allein und voller Misstrauen gegenüber Autoritäten lebt Claude Dallas von der Natur, wildert Wildtiere und verkauft ihre Felle. Als zwei Wildhüter Dallas wegen seiner Taten konfrontieren, eskaliert die Situation. Schüsse fallen und eine massive Menschenjagd beginnt, um Dallas zur Rechenschaft zu ziehen. Doch er entkommt und bleibt monatelang unauffindbar. Die Agenten sind ihm zwar auf den Fersen, aber er verschwindet geschickt in den Wäldern. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das die Nation in Atem hält - bis das FBI ihn schließlich in Kalifornien aufspürt und die Jagd ihren Höhepunkt erreicht. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminal-Labors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!