The FBI Files - Der perfekte Mordplan | True Crime Doku
The FBI Files - Der perfekte Mordplan | True Crime Doku
Die Frau des ehemaligen Motown Records-Musikproduzenten Lawrence Horn, ihr achtjähriger Sohn und eine im Haus lebende Hilfskraft werden von einem Auftragsmörder kaltblütig ermordet. Weil es am Tatort keine einzige brauchbare Spur gibt, schaltet die Polizei von Maryland die Spezialisten vom FBI ein. Der Auftragsmörder war den Anweisungen des Buches "Hit Man" gefolgt, das beschreibt, wie man Beweise minimiert, die eine Verbindung zum Verbrechen herstellen könnten. Wie so oft war das Motiv finanzieller Natur, mit dem Ziel, eine millionenschwere Abfindung zu erhalten. Die "FBI-Akten" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminalitätslabors des Federal Bureau of Investigation wirft. Echte FBI-Fälle werden durch Nachstellungen und Interviews nacherzählt, aufgrund der sensiblen Natur der Sendung wird Zuschauerdiscretion empfohlen. #truecrime #truecrimedoku #realcrimedeutschland – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!