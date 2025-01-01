The FBI Files - Der Tempel des Schreckens | Brutale Sektenmorde
50 Min.Ab 12
The FBI Files - Der Tempel des Schreckens | Brutale Sektenmorde
Die Enthauptung eines jungen afroamerikanischen Mannes führte die Polizei von Miami und das FBI auf die Spur einer brutalen Sekte. Die Behörden entdeckten, dass der Mann ein abtrünniges Mitglied eines religiösen Kults war, dessen Anführer sich Yahweh ben Yahweh oder 'Gott, Sohn Gottes' nannte. Während die Ermittelnden hinter die Kulissen der gefährlichen Yahweh-Sekte werfen, wird ihr Weg von weiteren Leichen gepflastert. Die "FBI-Akten" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminalitätslabors des Federal Bureau of Investigation wirft. Echte FBI-Fälle werden durch Nachstellungen und Interviews nacherzählt.
