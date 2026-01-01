The FBI Files - Der tödliche Fremde | True Crime Doku
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
The FBI Files - Der tödliche Fremde | True Crime Doku
1995 wurde in Los Angeles, Kalifornien, eine dreifache Mutter getötet und ihre Leiche verbrannt. Wochen später wurden zwei weitere junge Frauen in Mississippi und Florida ermordet. Die Ermittler kamen einem charismatischen Mann namens Glen Rogers auf die Spur, der seinen Charme und Großzügigkeit nutzte, um sie dann brutal zu ermorden. Der Serienmörder ist auch bekannt als "The Cross-Country Killer". Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71