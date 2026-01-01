The FBI Files - Die Dixie Mafia | True Crime Doku
The FBI Files - Die Dixie Mafia | True Crime Doku
In Biloxi, Mississippi, verstrickt sich eine zehnjährige Mordermittlung um ein hochrangiges Ehepaar in einem Netz aus Intrigen. Der verdächtigte Drahtzieher, Peter Halat, wird überraschend zum Bürgermeister gewählt, während die Morde unaufgeklärt bleiben. Doch als ein verurteilter Komplize unter Druck gerät, bricht er sein Schweigen und enthüllt ein düsteres Geheimnis. Abonniere unseren Channel, um kein Video mehr zu verpassen: https://tinyurl.com/yc5kezj6 Die Wahrheit über die Morde und Halats skrupellosen Auftragsmörder kommt ans Licht, und Biloxi wird zum Schauplatz von Machtspielchen, Verrat und der Jagd nach Gerechtigkeit. #truecrime #truecrimedoku #realcrimedeutschland -- Themen in diesem Video: ▼ 00:00 Intro 01:43 The FBI Files - Die Dixie Mafia 49:35 Outro – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis! Dreimal pro Woche gibt es hier die besten True Crime Dokus auf Deutsch. Der Inhalt wird vom jeweiligen Rechteinhaber lizenziert. ► Abonniere unseren Doku-Channel: https://bit.ly/3pgYrPp