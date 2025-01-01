Zum Inhalt springenBarrierefrei
The FBI Files - Die Entführung von Polly Klaas

52 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland52 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
Am 1. Oktober 1993 entführt ein Unbekannter die 12-jährige Polly Klaas während einer Übernachtungsparty in ihrem Zuhause. FBI-Agenten sammeln Fasern aus ihrem Schlafzimmer und entdecken mithilfe von Laserlichtquellen einen Handabdruck auf Pollys Bett. Nach einer intensiven zweimonatigen Untersuchung verhaftet das FBI Richard Allen Davis. Doch stimmen die Handabdrücke und Fasern überein? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminalitätslabors des Federal Bureau of Investigation wirft.

12
© Studio71