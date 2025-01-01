The FBI Files - Die Entführung von Polly Klaas | True Crime Doku
Am 1. Oktober 1993 entführt ein Unbekannter die 12-jährige Polly Klaas während einer Übernachtungsparty in ihrem Zuhause. FBI-Agenten sammeln Fasern aus ihrem Schlafzimmer und entdecken mithilfe von Laserlichtquellen einen Handabdruck auf Pollys Bett. Nach einer intensiven zweimonatigen Untersuchung verhaftet das FBI Richard Allen Davis. Doch stimmen die Handabdrücke und Fasern überein? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminalitätslabors des Federal Bureau of Investigation wirft. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!