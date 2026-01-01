The FBI Files - Die Kennedy Street Gang | True Crime Doku
The FBI Files - Die Kennedy Street Gang | True Crime Doku
Mächtige Drogenbanden in Washington D.C. setzen ihre Autorität mit tödlicher Gewalt durch. Die Strafverfolgungsbehörden schwören, die gesamte Gang vor Gericht zu stellen. Nach einem tragischen Dreifachmord eskaliert die Situation, als 1994 ein Mitglied der Gang im Hauptquartier der Washington D.C. Metropolitan Police einen Polizisten und zwei FBI-Agenten tötet. Eine erbarmungslose Verfolgungsjagd beginnt, die die Ermittler sogar bis nach Afrika führt. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!