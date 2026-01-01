The FBI Files - Die Verbrechensserie | True Crime Doku
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
The FBI Files - Die Verbrechensserie | True Crime Doku
Im Jahr 1984 begangen Alton Coleman und Debra Brown eine Serie von Morden an Kindern und Erwachsenen. Sieben Wochen lang streiften sie durch den mittleren Westen Amerikas. Aufgrund ihrer schrecklichen Taten wurden sie auf Platz 11 der Liste der „10 Most Wanted“ des FBIs gelistet. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminal-Labors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Altersfreigabe:
12
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