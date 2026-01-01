The FBI Files - Familiengeheimnisse | True Crime Doku
Im Dezember 1994 verschwinden die frisch gebackene Mutter Joann Katrinak und ihr 4 Monate alter Sohn Alex auf mysteriöse Weise aus ihrem Zuhause. Ein neues DNA-Verfahren wird zum ersten Mal erfolgreich in einer kriminalistischen Untersuchung in den Vereinigten Staaten eingesetzt. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminallabors des Federal Bureau of Investigation wirft. Aufgrund der sensiblen Natur der Sendung wird Zuschauerdiskretion empfohlen. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!