The FBI Files - Jagd auf Menschen | True Crime Doku
The FBI Files - Jagd auf Menschen | True Crime Doku
Die Ruhe einer beschaulichen Gemeinde im Süden von Ohio wurde im Jahr 1989 jäh zerstört, als ein Scharfschütze grundlos einen Naturliebhaber niederschoss. Verborgen in der Ferne, hinter einem leistungsstarken Gewehr, jagte ein Verrückter namens Thomas Dillon entlang der Landstraßen von Ohio Menschen und machte sie zu seiner Beute. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminal-Labors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!