The FBI Files - Millionärs Mord | True Crime Doku
New Jersey Millionär Frank Black fliegt nach West Palm Beach, Florida, um einen bedeutenden Geschäftsabschluss zu tätigen, kehrt jedoch nie nach Hause zurück. Als das FBI hinzugezogen wird, erfährt es von einer mysteriösen Frau namens Lisa Costello, die sich als Mia Giordano ausgibt und die Black während seiner Reise trifft. Letztendlich entwirren sie ein Netz aus Täuschung, das zu einem rachsüchtigen Mord durch Mia und Alan Mackerley geführt hat.