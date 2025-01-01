Zum Inhalt springenBarrierefrei
The FBI Files - Millionärs Mord | True Crime Doku

New Jersey Millionär Frank Black fliegt nach West Palm Beach, Florida, um einen bedeutenden Geschäftsabschluss zu tätigen, kehrt jedoch nie nach Hause zurück. Als das FBI hinzugezogen wird, erfährt es von einer mysteriösen Frau namens Lisa Costello, die sich als Mia Giordano ausgibt und die Black während seiner Reise trifft. Letztendlich entwirren sie ein Netz aus Täuschung, das zu einem rachsüchtigen Mord durch Mia und Alan Mackerley geführt hat. Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!

Genre:
Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71