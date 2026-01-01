The FBI Files - Tod in Alaska | True Crime Doku
The FBI Files - Tod in Alaska | True Crime Doku
In Anchorage, Alaska, wurden eine junge Mutter und ihre beiden Töchter sexuell missbraucht und brutal ermordet. Es gab nur ein einziges forensisches Beweisstück: einen Waschlappen mit Schamläusen, mit dem sich der Mörder nach dem Verbrechen gereinigt hatte. Mit einer ungewöhnlichen und originellen Methode durchkämmte ein FBI-Experte alle Haare und Fasern in der Wohnung. Er konnte nicht nur feststellen, wie lange jedes einzelne Haar dort gelegen hatte, sondern auch, welche Haare von dem Mörder stammten und wie das Verbrechen abgelaufen war. Der Neffe der Frau, Kirby Anthoney, stellte sich als der Verdächtige heraus. Anthoney wurde in allen drei Anklagepunkten verurteilt. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!