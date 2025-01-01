The FBI Files - Tödliches Geschäft | True Crime Doku
Im Februar 1996 hebt Millionär Frank Black ab, sein Ziel: Florida. Ein letzter, gewagter Schachzug vor dem Ruhestand, der ihn jedoch in die ewigen Gefilde des Südens führt, ohne Aussicht auf Rückkehr. In den Vororten von New Jersey, wo die Polizei bereits den Verdacht wittert, dass hinter Blacks Verschwinden mehr steckt, wird das FBI in die Ermittlungen gezogen. Eine mysteriöse Frau, die Black begegnet sein soll, rankt sich um seine Geschichte, während Telefonaufzeichnungen eine Kaskade von Anrufen seines erbittertsten Rivalen kurz vor dem Verschwinden dokumentieren. Das FBI taucht in ein Labyrinth aus unklaren Beweisen, Überwachungsmaßnahmen und versteckten Hinweisen ein, um ein Netz aus List, Betrug und Täuschung zu entwirren, das schließlich in einem Akt der Rache seinen düsteren Höhepunkt findet. Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!