The FBI Files - Unter Beschuss | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
The FBI Files - Unter Beschuss | True Crime Doku
Im Staat New York ereignet sich ein bewaffneter Raubüberfall, der einen Wachmann tödlich und einen anderen schwer verletzt zurücklässt. Das FBI verdächtigt inländische Terroristen mit einer Vorgeschichte von Gewaltverbrechen. Ihre Ermittlungen führen sie zur Black Liberation Army und zur Weather Underground. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminal-Labors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft.
Genre:Spezial, Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71