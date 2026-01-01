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The FBI Files - Unter Beschuss | True Crime Doku

50 Min.Ab 16
Real Crime Deutschland50 Min.Ab 16
Real Crime Deutschland

The FBI Files - Unter Beschuss | True Crime Doku

Im Staat New York ereignet sich ein bewaffneter Raubüberfall, der einen Wachmann tödlich und einen anderen schwer verletzt zurücklässt. Das FBI verdächtigt inländische Terroristen mit einer Vorgeschichte von Gewaltverbrechen. Ihre Ermittlungen führen sie zur Black Liberation Army und zur Weather Underground. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminal-Labors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Studio71