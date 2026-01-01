The First Ride of Wyatt Earp
The First Ride of Wyatt Earp
Der Film 'The First Ride of Wyatt Earp' von Regisseur Michael Feifer basiert auf einer wahren Geschichte und sieht einen gealterten Wyatt Earp (Val Kilmer) im Mittelpunkt, der sich mit einem Reporter zusammensetzt und ihm von dem Ritt berichtet, der ihn einst zur Legende machte, als der junge Marshall zusammen mit seinen Helfern den Banditen jagte, der seine große Liebe ermordete.
Genre:Western
Produktion:US, 2012
12
